Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Altenburg ist in der Nacht zum Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um einen 83-jährigen Bewohner des Heims. Lebensbedrohlich verletzt wurde auch die gleichaltrige Ehefrau des Mannes. Sie musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Leichte Verletzungen erlitt eine 52-Jahre alte Mitarbeiterin des Heimes.