Kirch-Bau mit Strafgeldern

Weil sie in den damals sehr langen und manchmal offenbar langweiligen Gottesdiensten… Karten spielten! Ja, so war das in Altenburg, der Stadt, die für Kartenspiele weltberühmt ist. Auch der Erfinder des bis heute beliebten Spiels "Schwarzer Peter" fand seine letzte Ruhestätte auf diesem Friedhof.

Im Normalfall ist Andreas Stabrey mit seinen Gästen zwei Stunden unterwegs. Vier Euro kostet das. Und ohne Aufschlag wird die Tour manchmal auch etwas länger - wenn die Besucher noch etwas mehr erfahren möchten. Zum Beispiel über dubiose Geschehnisse zu DDR-Zeiten. "Friedhofs-Geflüster" nennen sich die Führungen. Und "geflüstert" wird da über aktenkundige Geschichte. Und über seit Generationen weitergegebene Geschichten. Seit 1964 ohne Dach – die Fürstengruft. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Ein Beispiel: 1964 stürzte auf dem Friedhof das Dach einer Fürstengruft ein. Irgendwann gab es sogar einen amtlichen Bescheid, dass das Gemäuer mit seinen Bleiglasfenstern abgerissen werden durfte.

Gruft ohne Dach und Gebeine

Soweit kam es aber nicht. Aber die Zinksärge in der Gruft - die soll ein Friedhofsverwalter damals einfach zu Geld gemacht haben. "Beim VEB Sero, also Sekundärrohstoffe". So sei es erzählt worden in der Stadt, sagt Andreas Stabrey. Und führt seine Gäste zu einem Familiengrab, in welches damals die Gebeine von 15 fürstlichen Damen und Herren aus der Gruft umgebettet sein sollen.

Spannendes erzählen. Verbürgtes an Jüngere vermitteln. Den Kulturort Friedhof bekannt machen. Andreas Stabrey findet das wichtig. Das hilft zum Beispiel dabei, Käufer für alte Wandgräber zu gewinnen. Die können dann solche Grabstätten irgendwann für ihre Familie nutzen - aber sie sorgen schon jetzt dafür, solche Ruhestätten zu erhalten und zu pflegen.

Historische Grabsteine gibt es auf dem Friedhof zahlreiche. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Überraschungen - auch als Anreize