Ein umgekippter Traktor-Anhänger hat eine Bäckereifiliale in Göllnitz im Altenburger Land schwer beschädigt. Das Gebäude ist nach Angaben der Polizei einsturzgefährdet. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Ein Traktor-Anhänger prallte am Dienstag gegen eine Bäckereifiliale in Göllnitz. Das Gebäude muss wegen Einsturzgefahr vorerst geschlossen bleiben. Bildrechte: Bäckerei Reichhardt

Am Dienstagmittag hatte der Traktorfahrer laut Polizei die Kontrolle über den Anhänger verloren. Der Hänger kippte um, rutschte gegen einen Pkw und gegen eine Garage, die an die Bäckerei grenzt. Gebäude und Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, ein Statiker wurde angefordert. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere 100.000 Euro.

Die Bäckereifiliale bleibt vorerst geschlossen. Wie die Bäckerei Reichardt bei Facebook mitteilt, können Kunden ihre Bestellungen in den Filialen in Schmölln oder in Löbichau abholen.