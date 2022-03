Theresia Luschka kann und will. Die junge Frau hat eigentlich Lehramt Russisch und Physik studiert - sogar ein Semester in Minsk Atomphysik. Dort hat sie die Sprache nochmal richtig gelernt. Denn eine Affinität zu slawischen Sprachen hatte Theresia Luschka schon immer. Dieses Wissen hilft nun vielen Menschen weiter. Ehrenamtlich war sie bislang in der Altenburger Ukraine-Hilfe unterwegs. Als der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann (CDU) vor ein paar Tagen die Helfer besuchte, fiel ihm gleich auf: Die meisten hier arbeiten; sind aber gefühlt rund um die Uhr da. Wie geht das?

Theresia Luschka ist die neue Ukraine-Beauftragte Altenburgs. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Verwaltung kann auch schnell

Nach Absprache mit den Fraktionen hat das Stadtoberhaupt erreicht, was in Verwaltungen wohl ein Novum ist: In nur drei Tagen wurde die neue Stelle der Altenburger "Ukraine-Beauftragten" geschaffen. In leeren Räumen im Erdgeschoss des Rathauses nimmt sie Spenden an, koordiniert Helfer. Sie hört zu, tröstet, hilft bei Amtsgängen. Und sie führt "ihre" Helfer mit den offiziellen Stellen im Landratsamt zusammen. "Die Kommunikation wird immer besser. Das alles ist eine riesengroße Herausforderung. Alle arbeiten rund um die Uhr. Doch nun bekommt alles Stück für Stück eine Struktur", freut sich Theresia Luschka.

Die ist auch nötig. Am Dienstagnachmittag ist der erste zugewiesene Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine in Treben angekommen. 45 Menschen werden dort vorerst in der "Alten Mälzerei" versorgt; darunter viele Kinder. Das Landratsamt hat Wohnungen angemietet, die eingerichtet werden müssen. Manches kommt aus dem Altenburger Spendenlager, das zum Glück gut gefüllt ist. Gebraucht werden nun "normale Haushaltsgeräte", sagt Theresia Luschka, wie Bügeleisen, Wäschetrockner, Nähzeug, Töpfe.

Lebensmittel werden in das Ukrainische übersetzt. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Wo bleiben die Geflüchteten?