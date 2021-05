Umfrage Wie Schüler in Ostthüringen den Distanzunterricht bewerten

In Summe wünscht sich die Mehrheit der Schüler in Ostthüringen übrigens die Rückkehr zum gewohnten Lernen. 51 Prozent der Schüler der Nicht-Abschlussklassen und 55 Prozent der Schüler in Abschluss- und Prüfungsklassen befürworten einen zügigen Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht. "Wir fordern, diesen Wunsch ernst zu nehmen", so die Schülervertreter. Denn, so der letzte Satz ihrer Auswertung: "Bildung ist das höchste Gut unserer Gesellschaft."