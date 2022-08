In Altenburg hat ein Mann durch einen Hundebiss einen Daumen verloren. Das berichtet die Polizei. Der 38-Jährige saß in der Nacht zu Freitag mit anderen Personen auf einem Supermarktparkplatz an der Käthe-Kollwitz-Straße.

Der 38-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Bildrechte: dpa