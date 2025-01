Eine Unterkunft für Geflüchtete in Schmölln im Altenburger Land ist Ziel einer rassistischen Attacke geworden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am Sonntag eine Fensterscheibe der Unterkunft mit einem Stein eingeworfen.

Außerdem sollen sie mit Farbe rechtsradikale und rassistische Sprüche an die Hauswand gesprüht haben. Verletzt wurde bei dem Steinwurf niemand.

Bereits am Freitag waren an einem Mehrfamilienhaus verfassungsfeindliche Zeichen und volksverhetzende Parolen aufgetaucht. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.