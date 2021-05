Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Altenburg hat das Landgericht Gera die zum Tatzeitpunkt 18 und 23 Jahre alten Täter zu langen Haftstrafen verurteilt. Der jüngere Angeklagte erhielt acht Jahre Jugendstrafe, der ältere sechs Jahre und vier Monate Haft mit Unterbringung in einer Erziehungsanstalt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im Februar vorigen Jahres in Altenburg einen Mann mit Tritten, Schlägen und Messerstichen in dessen Wohnung misshandelt und verletzt haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete "gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge".