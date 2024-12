Fahndung beendet 16-Jährige aus Rositz wieder da

Die seit einer Woche vermisste 16-Jährige aus Rositz ist laut Polizeiangaben am Montagabend wieder nach Hause gekommen. "Sie konnte dort unversehrt angetroffen werden", erklärt die Polizei am Dienstagmorgen. "Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden", heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei hatte auch mit Hilfe des MDR-Magazins "Kripo live" nach ihr gefahndet.