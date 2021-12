Während er das sagt, schiebt er frisch geschnittene Nougat-Würfel in die Kühlkammer. Die braucht er dann für die Spezialität von Hübners: Nougatstollen. Rosinen werden in die große Backschüssel gekippt, der Stollenteig rührt. Auszubildende Angelina Renner sticht Plätzchen aus. Trotz flottem Arbeitstempos wird gefachsimpelt. Über Technik, übers Backen und über Musik. "Vor allem bei stressigen Wochenendschichten hilft die", lacht Bäckergeselle Jonas Kuhnert. "Ein Mix aus richtig altem Schlager und topaktueller Musik läuft da. Nicht jedermanns Geschmack - aber da muss jeder mal durch!" Um das Radio muss sich Jürgen Hübner nicht kümmern, das läuft!

Technisch interessiert war er schon immer. So war es fast logisch für ihn, noch einmal die Schulbank zu drücken. Zuerst nur, um als Elektrofachkraft ausgebildet zu werden. Doch dann war der Ehrgeiz geweckt. 2010 hält Jürgen Hübner seinen Meisterbrief als Kälteanlagenbauermeister in der Hand. Die Kühlkammer ist für den Bäckermeister mindestens genauso wichtig wie der Ofen. Doch auch der geht mal kaputt - natürlich nachts, wenn ein Monteur nicht so schnell greifbar ist. Und so war Meisterlehrgang Nummer drei - diesmal zum Elektrotechnikermeister - die logische Folge. Diesen Meisterbrief hält er - nach zwei Jahren Pauken - seit August dieses Jahres in den Händen.