Der ursprünglich geplante bundesweite Warntag für Donnerstag - immer für den zweiten Donnerstag im September angedacht - wurde abgesagt. Beim ersten Warntag am 10. September 2020 war einiges schiefgelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Der nächste deutschlandweite Warntag ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums am 8. September 2022 vorgesehen.