Manche hätten sich dann Tiefbrunnen für viel Geld bohren lassen. Die Sachsenröders sind jetzt an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen. In ganz Thüringen sind nach Angaben des Umweltministeriums noch 26 sogenannte Brunnendörfer übrig, 1.600 Menschen sind betroffen. Direkt nach der Wende waren es mehr als 65.000, der Anschlussgrad ist also deutlich verbessert worden. Seit 2019 hat das Land an mehrere Zweckverbände etwa 1,9 Millionen Euro Fördermittel gezahlt, damit die sich die Erschließung verbliebener Ortsteile auch leisten können. Neun Orte oder Ortsteile sind so erschlossen worden.