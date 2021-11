Kinder, die dem Weihnachtsmann ihre Wünsche mitteilen wollen, können den Wunschbriefkasten in der Tourismusinformation am Altenburger Markt nutzen.

Kinder, die dem Weihnachtsmann ihre Wünsche mitteilen wollen, können den Wunschbriefkasten in der Tourismusinformation am Altenburger Markt nutzen.

Kinder, die dem Weihnachtsmann ihre Wünsche mitteilen wollen, können den Wunschbriefkasten in der Tourismusinformation am Altenburger Markt nutzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dennoch werden wieder vier Weihnachtsbäume in Altenburg aufgestellt und das Zentrum wird weihnachtlich geschmückt. Zudem wird ein Weihnachtsmann in der Stadt unterwegs sein. Auch kleine Kulturangebote seien in der Adventszeit geplant, so Neumann.