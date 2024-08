Bildrechte: MDR/Thüringer Polizei/Autobahnpolizeiinspektion

Bei Gera Ins Stau-Ende gekracht - Unfall auf A4 mit mehreren Verletzten

04. August 2024, 18:12 Uhr

Auf der A4 in Richtung Dresden sind am Sonntag acht Menschen verletzt worden, davon eine Person schwer. Ein 40-Jähriger war mit einem Transporter in ein Stau-Ende gefahren.