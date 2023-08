Kritik am Verfassungsschutz

Das Urteil (Aktenzeichen 1 E 564/23 Ge) der 1. Kammer des Geraer Verwaltungsgerichts umfasst insgesamt 13 Seiten. Drei Richter - darunter der Gerichtspräsident - wägen darin zwischen dem privaten Interesse des Klägers (Waffenbesitz) und dem öffentlichen Interesse an der Vollziehung des Verwaltungsaktes (Waffenentzug) ab.

Dabei beziehen sich die Richter in weiten Teilen auf einen Vermerk des Thüringer Verfassungsschutzes "zur Weitergabe an die unteren Waffenbehörden". Darin wird ausgeführt, weshalb die Thüringer AfD aus Sicht des Geheimdienstes eine "rechtsextremistische Bestrebung" darstellt. Auf Grundlage dieses Dokuments, das MDR THÜRINGEN vorliegt, wurden auch dem Sportschützen im aktuellen Fall durch die Waffenbehörde die Waffenbesitzkarten entzogen.

Drei Richter am Geraer Verwaltungsgericht kritisieren die Arbeit des Thüringer Verfassungsschutzes. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Mangel an "Grad der Erkenntnisgewissheit"

Den Geraer Richtern allerdings erscheint diese Grundlage offenbar als nicht tragfähig genug. In dem Urteil heißt es: "Weder aus dem Vermerk, noch aus dem Verfassungsschutzbericht 2021 folgt mit der erforderlichen Sicherheit die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbands der AfD in Thüringen." Mit Blick auf beide Dokumente fehle es an dem "dafür erforderlichen Grad der Erkenntnisgewissheit".

Dem Landratsamt und somit dem Verfassungsschutz sei es in diesem Verwaltungsverfahren nicht gelungen, die "Verfassungsfeindlichkeit des gesamten AfD-Landesverbands mit belastbaren und im Einzelnen nachprüfbaren Tatsachen hinlänglich zu belegen".

Verfassungsrechtler Brenner sieht darin Kritik der Richter an der Arbeit des Verfassungsschutzes: "Mittelbar wird in dem Beschluss das Landesamt für Verfassungsschutz kritisiert, da es nach Auffassung des Gerichts die Verfassungswidrigkeit des AfD-Landesverbandes nicht mit der juristisch gebotenen Tiefe dargelegt hat."

Das reicht […] nicht aus, eine feststehende Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbandes der AfD Thüringen zu belegen. Urteil des Verwaltungsgerichts Gera

Tatsächlich lassen die Richter kaum ein gutes Haar an dem Vermerk des Geheimdienstes. Auf Seite 8 des Urteils heißt es dazu: "Das Amt für Verfassungsschutz beschränkt sich auf die Wiedergabe von lediglich drei vereinzelten programmatischen Aussagen aus dem Wahlprogramm 2019 zur Landtagswahl und der Wiedergabe von ganzen sechs einzelnen Aussagen von vier Funktionären aus vier von neun Kreisverbänden. Das reicht angesichts der mangelhaften qualitativen und quantitativen Verdichtung nicht aus, eine feststehende Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbandes der AfD Thüringen zu belegen." Auch die Angaben im Verfassungsschutzbericht 2021 stellten diesen "Befund" nicht in Frage.

Höckes realer Einfluss unklar?

Im Zentrum des Geheimdienst-Vermerks an die Waffenbehörden steht der Chef der Thüringer AfD. Björn Höcke wird darin am häufigsten zitiert, auch wenn er namentlich nicht genannt wird. Einerseits sieht das Gericht in Höcke "gewichtige Indizien für die Gesamtausrichtung der entsprechenden Vereinigung".

Andererseits aber heißt es in dem Urteil: "Das Amt für Verfassungsschutz hat es in seinem Vermerk nicht vermocht, Bedeutung und Einfluss dieses von ihm in den Fokus gerückten 'einen Landesprechers' für den gesamten Landesverband in einer Weise zu verdeutlichen, dass dessen dort wiedergegeben Äußerungen - die Richtigkeit ihrer Interpretationen durch das Amt unterstellt - die verfassungsfeindliche Zielrichtung des gesamten Landesverbands repräsentieren."

Wie relevant ist Björn Höcke für die Gesamtausrichtung der Thüringer AfD? Die Geraer Richter äußern Zweifel an der Einstufung des Verfassungsschutzes zu dieser Frage. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt