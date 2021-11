Mehrere Landkreise in Thüringen sind mit Blick auf die Afrikanischen Schweinepest (ASP) zum Risikogebiet erklärt worden. Zunächst betrifft das die Landkreise Altenburger Land, Greiz, die Stadt Gera sowie die Teile des Saale-Orla-Kreises, die östlich der Autobahn A9 liegen, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Erfurt mitteilte.