Violeta arbeitet als Programm-Managerin bei Amazon. Sie plant Mitarbeiter-Trainings vor Ort und hat auch die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter in Gera vorbereitet. Damals vor einem Jahr lernte sie schon einige der Frauen aus der Gruppe kennen. "Ich arbeite gerade in Mannheim", sagt sie. "Aber ich komme immer wieder gern nach Gera zurück zu unseren Treffen."

Nicht nur Violeta, fast alle hier haben internationale Wurzeln. Bei Amazon ist das nichts Besonderes. In Gera arbeiten Menschen aus fast siebzig Nationen. Was bei knapp 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schwierig klingt, ist im Arbeitsalltag ganz normal. Standortleiterin Silvana Specht ist stolz darauf, wie in Gera die vielen verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten.