Online-Shopping Erstes Thüringer Logistikzentrum in Betrieb: So läuft es bei Amazon in Gera

Punkt 4:45 Uhr rollte am Montagmorgen der erste Bus der Expresslinie 23 am neuen Amazon-Logistikzentrum in Gera-Cretzschwitz vor und brachte die ersten Mitarbeiter zur Schicht. Nach einem Jahr Bauzeit geht das erste Thüringer Logistikzentrum des Onlinehändlers in Betrieb - bisher war der Branchenriese nur in Erfurt mit einem kleineren Verteilzentrum präsent. Noch nicht einmal begonnen wurde in Gera allerdings mit dem Ausbau der neuen Zufahrt von der B2.