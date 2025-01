Mutmaßlich absichtlich hatten erst am 29. Dezember Unbekannte im Einkaufszentrum Südharzgalerie in Nordhausen Reizgas versprüht. Zeugen berichteten der Polizei von zwei Männern, die das Gas in ein Damenmode-Geschäft gesprüht haben sollen. Eine 50-jährige und eine 20-jährige Frau erlitten Atemwegsprobleme. Sanitäter versorgten die beiden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.