Nach einem Reizgas -Angriff im Einkaufszentrum Gera-Arcaden zu Jahresanfang hat es am Donnerstag eine Hausdurchsuchung der Polizei gegeben. Die Beamten hatten zuvor einen 35-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Nun läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

Der Angriff hatte sich am 4. Januar kurz vor Ladenschluss in einem Drogeriemarkt in den Gera-Arcaden ereignet. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren damals im Großeinsatz. Das Einkaufszentrum musste für eine Stunde vorübergehend evakuiert werden. Es gab neun Leichtverletzte.