Gera Neues Asylbewerberheim soll bald öffnen

Das neue Asylbewerberheim in Gera soll voraussichtlich Anfang Februar in Betrieb gehen. Das teilte das Landesverwaltungsamt mit. Derzeit laufen in der ehemaligen Frauenklinik noch Handwerkersarbeiten. Dort sollen rund 200 Menschen aufgenommen werden, die vor allem aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl und der Notunterkunft in Hermsdorf kommen.