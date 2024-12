Staatsdiener wie Richter können nicht einfach gekündigt werden. Eine Entfernung aus dem Dienst ist überhaupt nur in seltenen Fällen möglich und sogar vom Grundgesetz eingeschränkt. Eine Abordnung an andere Gerichte oder in andere Verwaltungsstrukturen wie Ministerien ist dagegen in vielen Richterkarrieren üblich. Laut Richtergesetz muss ein Richter seiner Abordnung zustimmen. Zudem sind Abordnungen per Gesetz zeitlich begrenzt, sie bedeuten damit eine Pause der eigentlichen Tätigkeit. Auf der Internetseite ist Fuchs immer als noch Vizepräsident des Geraer Verwaltungsgerichts genannt.