Bei einem Unfall in Gera sind drei Menschen verletzt und sieben Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein Autofahrer am Donnerstagabend an der Kreuzung Dornaer Straße / Gerhardt-Hauptmann-Straße mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten.