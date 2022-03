Ab Freitag, 11. März, bis Sonntag, 13. März, ist die A4 Richtung Frankfurt streckenweise vollgesperrt. Sowohl der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Gera und Rüdersdorf als auch die Auffahrt in Richtung Frankfurt am Main an der Anschlussstelle Gera-Langenberg sind in diesem Zeitraum nicht befahrbar. Grund für die Sperrung sind Notsanierungen der Fahrbahnoberfläche.

Von Freitagabend bis Sonntagmittag ist die A4 bei Gera in Richtung Frankfurt gesperrt. Bildrechte: dpa