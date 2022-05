Bis Juli sollen die Bauarbeiten an der A4 dauern. (Symbolbild)

Bis Juli sollen die Bauarbeiten an der A4 dauern. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Auf der Autobahn A4 in Thüringen wird in den nächsten drei Monaten gebaut. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, muss die Fahrbahn zwischen Gera und Ronneburg auf rund 2,8 Kilometern erneuert werden.

Die Autobahn wird zunächst in Richtung Dresden gesperrt und der Verkehr beidseitig über die Fahrbahn Richtung Erfurt geleitet. Die 2019 aufgebrachte Betonstraße sei den Ansprüchen nicht gewachsen, so ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Eine richtig eingebaute Betonschicht halte in der Regel länger als 25 Jahre. Bis Ende Juli soll die Baustelle fertig sein.