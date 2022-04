Die Auffahrt zur A4 in Gera-Langenberg ist ab Montag in Richtung Frankfurt für mehrere Monate gesperrt. Voraussichtlich bis August soll an der Autobahnabfahrt gebaut werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die B2 zur Auffahrt Gera-Zentrum.

Wegen Bauarbeiten ist die Autobahnabfahrt Gera-Langenberg in Richtung Frankfurt/Main gesperrt. Bildrechte: imago images/mhphoto