Die Autobahn 4 bei Gera ist nach einem Lkw-Unfall in Richtung Dresden am Freitagvormittag weiter gesperrt. Zunächst mussten beide Richtungsfahrbahnen der Autobahn gesperrt werden. Eine Fahrspur in Richtung Frankfurt/Main wurde nach dem Unfall wieder geöffnet. Die Fahrtrichtung Dresden ist am Vormittag aber weiter zwischen den Abfahrten Kreuz Gera und Ronneburg gesperrt.