Ab Mitte 2022 sollen außerdem die Ein- und Ausfahrten bei Gera-Langenberg erneuert werden. Im dritten Bauabschnitt, ab Mitte 2023, stehen die Sanierungen am Kreuz Gera im Nordosten an, wo A4 und B2 aufeinandertreffen. Die gesamten Bauarbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen sein. Bis dahin sind auch kleinere Reparaturen an Brücken geplant. Die Gesamtkosten für die Großbaustelle gibt die Autobahn GmbH mit etwa 37,5 Millionen Euro an.