Der am Dienstag tot aus einem Badesee in Gera-Aga geborgene Junge ist nicht ertrunken. Die Polizei teilte am Freitag mit, das habe ein vorläufiges Gutachten der Rechtsmedizin ergeben.

Der Junge war am Dienstagnachmittag beim Baden in dem See verschwunden. Feuerwehrleute, Polizisten und freiwillige Helfer suchten stundenlang im Wasser und an Land nach dem Kind. Am Abend wurde der Junge von Polizeitauchern tot aus dem See geborgen. Zunächst war die Polizei von einem Tod durch Ertrinken ausgegangen.