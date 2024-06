Es werde aber weiterhin produziert und die Bäckereifilialen seien weiterhin geöffnet, so der Generalbevollmächtigte in der OTZ. Allerdings bleiben die Filialen sonntags vorerst geschlossen. Ursache für die Schieflage der Bäckerei-Holding in Baden-Württemberg sieht Maschlanka vor allem in drastisch gestiegenen Rohstoffpreisen für Bäckereien und in den explodierten Energiekosten. Dennoch gehe er nicht von Schließungen aus und rechne in drei bis sechs Wochen mit einem neuen Investor.