Nach dem Unwetter in Ostthüringen bleibt die Bahnstrecke zwischen Gera-Süd und Ronneburg gesperrt. Rund 800 Meter Gleistrecke seien bei dem Startkregen beschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. So sei unter anderem der Schotter auf rund 20 Metern weggespült worden. Dort liegen die Gleise nun regelrecht in der Luft.