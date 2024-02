Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Automatensprenger am Landgericht Gera hat der Angeklagte die Vorwürfe bestritten. Der 25-Jährige ließ zum Prozessauftakt am Dienstagmorgen über seinen Anwalt mitteilen, Zeugen könnten das belegen. Auch zeigten die Bilder einer Überwachungskamera, dass er aufgrund seiner Körpergröße nicht der gesuchte dritte Täter sein könne. Weitere Fragen wollte der Angeklagte nicht beantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus den Niederlanden vor, im März 2019 in Gera mit Komplizen zwei Geldautomaten der Commerzbank in die Luft gejagt zu haben. Sie erbeuteten rund 9.000 Euro, der Sachschaden lag bei mehr als 166.000 Euro an. Der damals 19-jährige Angeklagte gehörte demnach zu einer Bande, von der zwei Männer bereits verurteilt wurden. Die Täter wurden anhand von Spuren am Tatwerkzeug, im Fluchtauto und an einem Handy überführt.