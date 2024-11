In Gera sollen am Mittwoch die Einwendungen gegenüber der geplanten Batterie-Recyclinganlage im Ortsteil Cretzschwitz diskutiert werden. Insgesamt waren laut Thüringer Landesamt für Umwelt (TLUBN) fast 7.800 davon aus Zivilgesellschaft und Industrie eingegangen. Für den sogenannten Erörterungstermin sind insgesamt drei Tage eingeplant. Anschließend will das TLUBN eigenen Angaben zufolge nach erneuter Prüfung entscheiden, ob die geplante Recycling-Anlage genehmigt werden kann.