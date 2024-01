Die Unterlagen für den Bau einer Batterie-Recyclinganlage im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz liegen seit Dienstag öffentlich aus. Laut Thüringer Landesamt für Umwelt können Interessierte sich die Pläne unter anderem in der Landesbehörde, in der Stadtverwaltung Gera sowie online auf der Internetseite des Landesamtes anschauen. Bis Anfang April können Bürger ihre Einwände zu dem Vorhaben einbringen.

Das Unternehmen Sungeel will in Gera-Cretzschwitz bis Anfang 2025 eine Produktionslinie für die Aufarbeitung von jährlich 22.000 Tonnen Altbatterien in Betrieb nehmen. Die gewonnene Schwarzmasse - das, was nach der Behandlung der Batterien fürs Recycling übrigbleibt - soll in Südkorea zu neuen Batterien weiterverarbeitet werden.