Bildrechte: Sungeel Hitech

Industrie Nach starker Kritik: Erneute Diskussionsrunde zu geplanter Batterie-Recyclinganlage in Gera gestartet

25. November 2024, 19:22 Uhr

Die geplante Batterie-Recyclinganlage in Gera zieht so viel Kritik nach sich, dass ein zweiter Termin zur Anhörung aller Einwände nötig war. Der startete am Montag. Die Zweifel an der Anlage kommen vor allem von einer Bürgerinitiative - auch wegen Angst vor Umweltschäden.