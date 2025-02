Die geplante Batterie-Recyclinganlage in Gera-Cretzschwitz trifft weiter auf erbitterten Widerstand von Einwohnern und Betrieben in der Region. Die Bürgerinitiative hat in dieser Woche der Genehmigungsbehörde, dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Intransparenz vorgeworfen. Die Online-Konsultation sei irreführend, unklar und widersprüchlich, heißt es in einer Pressemitteilung.