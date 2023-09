Sungeel und Samsung Deutschland wollen als Joint Venture rund 100 neue Arbeitsplätze in Gera schaffen. Jährlich soll es möglich sein, in der Recyclinganlage 20.000 Tonnen Batteriemüll zu verwerten. In den Bau der Anlage will Sungeel nach eigenen Angaben bis zu 45 Millionen Euro investieren.