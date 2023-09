Das Unternehmen Sungeel Recycling Park Thüringen plant im Gewerbegebiet Gera-Cretzschwitz den Bau einer Batterie-Recyclinganlage. Geplant ist, dort rund 44.000 Tonnen Batterieabfälle pro Jahr zu behandeln. Laut einer Beschlussvorlage für den Geraer Stadtrat will das Gemeinschaftsunternehmen zwischen dem südkoreanischen Konzern Sungeel und Samsung Deutschland am Standort rund 100 Arbeitsplätze schaffen. In den Bau der Anlage will Sungeel nach eigenen Angaben bis zu 45 Millionen Euro investieren.

Mitarbeiter entnehmen ein Batteriemodul aus einer ausgedienten Batterie eines Elektroautos (Symbolfoto). Bildrechte: dpa