Optisch sieht die Bezahlkarte wie eine normale Geldkarte aus. Mit ihr bekommen die Geflüchteten zugleich eine eigene Bankverbindung. Das erleichtert auch den Einstieg in den Arbeitsmarkt, so Oberbürgermeister Kurt Dannenberg (CDU). Denn viele Flüchtlinge haben bislang noch kein Konto in Deutschland. Zudem ist die Karte die Identifikations-Grundlage für die Menschen.