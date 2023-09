"Der Heilige Christopherus" zieht um nach Hamburg. Da, wo er bisher im Otto-Dix-Haus in Gera zu sehen war, hängt jetzt ein auch von Dix gemaltes Familienbild. Der Mann darauf ist Fritz Niescher, der als Margarinefabrikant und Mäzen in Chemnitz lebte und Kunst sammelte. Seine Nachfahren gaben diese Schätze für zehn Jahre nach Gera - mit der ausdrücklichen Zustimmung, die Bilder auch zu verleihen.

"Dix und die Gegenwart" heißt die Sonderschau, die am 30. September in den Deichtorhallen in Hamburg eröffnet werden soll. Ebenfalls in der Hansestadt, im Jenischpark, startet einen Tag später im Haus der Stiftung Herrmann F. Reemtsma die Ausstellung "Dix, Grosz, Barlach und Klee - Illustre Gäste aus der Sammlung Niescher". Für diese Exposition hat eine Firma aus dem sächsischen Bennewitz in Gera unter anderem mehrere Holzplastiken und Skulpturen von Ernst Barlach verpackt.

Die Barlach-Figuren aus dem Geraer Depot haben Hartmut Sauer und Uwe Gimpel für die Reise in weiße Schutztücher gehüllt. Dann kommen weitere Stofflagen zwischen die Skulpturen, erst dann werden sie in einem speziellen Transportbehälter verzurrt.

Aber es gehe nichts ohne Neugier auf das, was Künstler fabrizieren. "18-Jährige werden Sie unter den Kunstpackern kaum finden", sagt Harr Eichner. Er liebe diese Arbeit, weil sie immer abwechslungsreich sei - bei den Kunstwerken, aber auch bei der Küche an den verschiedenen Einsatzorten, sagt er lächelnd.

Die Leihgaben werden in Hamburg dafür werben, die Kunstsammlung in Gera zu besuchen. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Das wird auch bei den bevorstehenden Sonderschauen in Hamburg so sein, ist sich Franziska Pucher sicher: „Wenn man überlegt, dass diese großen Ausstellungen Besucherzahlen haben, die wir hier gar nicht schaffen können - ja, da denke ich, das ist schon eine große Botschaft in die Welt hinaus.“ Eine Botschaft über die Schätze, die die Kunstsammlung in Gera zu bieten hat. Jede Ausleihe schafft da auch Anreize, das Dix-Haus oder die Kunstsammlung in der Orangerie in Gera zu besuchen.