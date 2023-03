Der Biohof in Aga hat den Anbau von Gurken vorerst eingestellt. Grund sind die hohen Energiekosten, wie Steven Bohn vom Biohof MDR THÜRINGEN sagte. Gurken seien sehr temperaturempfindlich, man versuche sich jetzt an anderen Kulturen. So würden derzeit Salate, Zucchini und Mini-Melonen in das moderne Bio-Gewächshaus gepflanzt. Diese Pflanzen benötigen Bohn zufolge weniger dauerhafte Wärme.

Gurken werden in Aga nun nicht mehr angebaut. Bildrechte: imago/Bild13