Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke hat in der Auseinandersetzung mit der CDU-Stadtratsfraktion Gera eine Niederlage erlitten. Das teilte der Anwalt der Fraktion mit. Auslöser war ein Artikel in der Zeitung Neues Gera, in der sich ein CDU-Fraktionsmitglied zu Corona-Aussagen Höckes geäußert hatte.