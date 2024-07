Nach dem Feuer am Bahnhof in Gera am Feitagabend ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Es gebe Hinweise auf einen Verdächtigen, der das Feuer gelegt haben könnte, teilten die Beamten am Samstagnachmittag mit. Deshalb werde auch nach Zeugen gesucht.

