Bildrechte: picture alliance/dpa/Thüringer Polizei/Autobahnpolizeiinspektion

Verkehr Ausgebrannter Lkw-Anhänger mit Lithium-Batterien geborgen: A4 bei Gera nach zwölf Stundewn wieder frei

Hauptinhalt

13. August 2024, 15:56 Uhr

Die A4 bei Gera ist nach stundenlangen Bergungsarbeiten in Richtung Dresden wieder freigegeben worden. Am frühen Dienstagmorgen war ein Lkw-Anhänger in Brand geraten, der unter anderem Lithium-Batterien geladen hatte.