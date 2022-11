In einem Obdachlosenheim in Gera ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Dutzend Bewohner wurde in Sicherheit gebracht und vorübergehend in einem anderen Wohnheim untergebracht.

Zur Sicherheit bleibt die Feuerwehr als Brandwache vor Ort. Bildrechte: MDR/Björn Walther