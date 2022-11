Nach dem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Gera ist das Haus weiterhin nicht bewohnbar. Eine Polizeisprecherin sagte MDR THÜRINGEN, dass zunächst die Schäden begutachtet und unter anderem die Statik geprüft werden müssten. Zur Brandursache werde weiterhin ermittelt.

Der Schwelbrand hatte sich am Samstagnachmittag in einer Zwischendecke ausgebreitet. Ein Dutzend Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, sie kamen vorerst in einem anderen Wohnheim unter.