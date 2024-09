Mehrere Brände haben am Donnerstag die Feuerwehren in Gera und Ronneburg beschäftigt. Am Mittag rückten etwa 40 Kameraden zu einem Feuer im Geraer Stadtteil Zwötzen aus. Einem Sprecher zufolge brannte es an mehreren Stellen im Bereich Roter Weg und Stockberg.