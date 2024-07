Im Geraer Stadtwald ist am Mittwoch erneut ein Brand ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um die gleiche Stelle, an der es am Dienstag gebrannt hatte. Nahe Haus Schulenburg auf Höhe des Klinikums hatten Feuerwehr und THW sechs Stunden lang das Feuer bekämpft.

Bildrechte: MDR/ Björn Walther