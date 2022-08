Die Feuerwehr hat am Sonntagabend im Geraer Stadtwald auf rund 500 Quadratmetern einen Waldbrand gelöscht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Gera MDR THÜRINGEN sagte, brannte ausschließlich der Waldboden. Dieser wird nun umgegraben und erneut abgelöscht, um Glutnester auszuschließen. Zudem wird eine Brandwache eingerichtet.

Bereits vor einigen Wochen musste die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz in den Stadtwald Gera ausrücken. (Archiv) Bildrechte: MDR/ Björn Walther

Bereits im Juli hatte es mehrfach im Stadtwald gebrannt. Bei einem größeren Brand standen rund 900 Quadratmeter Wald am Fuchsturm in Flammen. Wegen der extremen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr überall in Thüringen gestiegen.