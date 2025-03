Bildrechte: Bodo Schackow

Versuchte Tötung Nach Brand-Attacke in Straßenbahn in Gera: Polizei fahndet öffentlich nach Täter

16. März 2025, 16:12 Uhr

In Gera hat ein Mann am Sonntagmorgen in einer Straßenbahn eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Laut Polizei erlitt die Frau bei der Attacke schwerste Verbrennungen. Der Täter konnte flüchten, die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes gegen ihn. Die gemeinsame Wohnung von Täter und Opfer wurde durchsucht, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die anderen Fahrgäste blieben unverletzt.